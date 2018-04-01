ضبط 20 بحيرة خمور والإطاحة بـ52 مروجًا في جدة

المواطن - جدة

ألقت شرطة جدة القبض على 52 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات إفريقية، أقاموا 20 بحيرة للخمور كما تم ضبط 200 جالون كانت جاهزة للترويج، تم تحريزها وإتلافها.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، نفذت صباح اليوم حملة أمنية استهدفت غابات وأحراشًا شرقي المحافظة، والتي اتخذها مخالفون من جنسيات إفريقية ليحولوها إلى مصانع للعرق المسكر والذي يصنع باستخدام مياه الصرف الصحي، وأنشأوا بحيرات من المسكرات، فيما أقام آخرون مصانع من الخمور مستخدمين براميل دفنوها في باطن الأرض، واختبأوا داخل تلك الأحراش قبل أن يتم الإطاحة بهم في حملة أمنية قادها مدير شرطة جدة العميد محمد الوذنياني.

ونجح رجال الأمن في التغلغل وسط الأحراش الكثيفة وضبط عمالة غير نظامية حولت الأحراش شرقي بريمان للممارسة نشاطات إجرامية لإقامة عدد من مصانع العرق المسكر مستخدمة مياه الصرف الصحي والمستنقعات التي تكثر في المنطقة، وتعد هدفًا لهم اتخذوا عليها أوكارًا للتصنيع والترويج، واستخدمت البرك والمستنقعات في تخمير المسكرات والتي يجري تعبئتها في عبوات المياه الصحية قبل أن يتم تصريفها على طالبيها عن طريق الهاتف الجوال والذي يتم من خلاله تحديد الكمية والموقع لإيصال الطلب.







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