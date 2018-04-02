ضبط 243 مخالفة توطين منافذ تأجير السيارات

المواطن - الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة هيئة النقل العام، وعدد من الجهات الحكومية 3600 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.

ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار “توطين منافذ تأجير السيارات” هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول من رجب الحالي، أسفرت عن التزام 3208 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 126 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 243 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 121 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 122 مخالفة.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.







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