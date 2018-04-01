ضبط 600 كجم أسماك مجهولة المصدر بمحافظة الخبر

المواطن - واس

نفذت بلدية محافظة الخبر مؤخرًا جولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة (وطن بلا مخالف) بمختلف مناطق المملكة، ضبطت خلالها أكثر من 600 كيلو جرام من الأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت معدة للبيع من قبل عمالة وافدة.

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة الرقابة في البلدية ضبطت خلال هذه الحملة أحد العمالة المخالفين لديه أسماك تزن 600 كيلو غير صالحة للأكل، تم مصادرتها بالكامل وإتلافها وتطبيق الغرامات والمخالفات المعمول بها وفق اللوائح والقوانين، وإحالة المخالف للجهات ذات الاختصاص.

وأكد المهندس الزايدي أن بلدية الخبر لن تتهاون مع المخالفين وأنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، منوهًا بمتابعة وتعليمات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لكافة البلديات والإدارات الصحية والرقابية على متابعة جميع المواد الغذائية وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، حماية للمستهلكين، وتأكيدًا لتكثيف عمليات المراقبة في جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية وذلك بسبب تغييرات الجو التي تشهدها المنطقة واختلاف عملية الحفظ وذلك لارتفاع درجة الحرارة تدريجياً هذه الأيام.

وأكد رئيس بلدية الخبر حرص الأمانة من خلال كافة البلديات على تطبيق الأنظمة والتزام الجميع بها من أجل السلامة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية اليومية المكثفة وكذلك القيام بحملات مماثلة على جميع المنشآت الصحية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.







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