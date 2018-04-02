ضرماء على قائمة هيئة السياحة التطويرية

المواطن - الرياض

ثمن أمين مجلس التنمية السياحية بالرياض المهندس عبدالعزيز الحسن، المشاركة المميزة لمحافظة ضرماء بملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018 المقام حاليا في العاصمة الرياض، معبرًا عن اعتزازه بالخطوات الموفقة التي تقدمها ضرماء لتسويق نفسها كإحدى الوجهات السياحية الواعدة في المملكة، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الحسن، أن محافظة ضرماء تزخر بمنتجات سياحية وموروث وطني خاص بها، كونها مدينة قديمة جداً، وكانت تسمى بـ(قرماء)، وقد أوردها أبرز شعراء العرب في شعرهم منذ العصور الجاهلية مرورًا بالعصور الإسلامية ومنهم الأعشى وجرير ويحيى بن طالب وياقوت الحموي، إضافة إلى ما تحويه المنطقة من مواقع أثرية وآثار تم اكتشافها تشهد على البعد الحضاري العريق لها ومنها الدروب الأثرية، وما تم اكتشافه من آثار طبيعية، ونقوش ثمودية، وكتابات عربية دون تنقيط والتي تعتبر أقدم كتابة إسلامية في المنطقة الوسطى من جزيرة العرب.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أن مستقبل السياحة في ضرماء واعد وفرص الاستثمار في المحافظة غير مسبوقة، وذلك بعد اعتماد مشروع القدية الرائد ضمن رؤية 2030 ، الأمر الذي سيجعل ضرماء في خارطة السياحة العالمية .

وتتميز ضرماء بموقعها الجغرافي الفريد المتمثل في جبال طويق الشاهقة والتشكيلات الصخرية الجميلة، والرمال الناعمة، ونباتات صحراوية نادرة مما يعزز فرص الاستثمار في أنشطة سياحة المغامرات، وهي إحدى محافظات المنطقة الوسطى وتبعد عن الرياض مسافة 60 كيلو مترًا وبمساحة تقدر بـ 2060 كيلو متر مربع.







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