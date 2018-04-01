طقس غير مستقر الاثنين.. أمطار وغبار على 12 منطقة

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.







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