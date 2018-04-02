طوكيو قد تغرق بسبب إعصار قوي!

المواطن - متابعة

قالت دراسة جديدة أجرتها الحكومة اليابانية إن نحو ثلث مساحة وسط العاصمة طوكيو قد يغرق تمامًا، بما يهدد حياة ما يقرب من 4 ملايين شخص، إذا ما تعرضت العاصمة لإعصار قوي وعواصف شديدة.

وكشفت الدراسة التي نقلتها صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، لأول مرة احتمالات تعرض العاصمة اليابانية لدمار قوي حال تعرضها لموجات المد العاتية المرتبطة بالأعاصير، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه مخاطر الدمار جراء الأعاصير على مستوى العالم بأسره.

وبحسب الدراسة، فإن 212 كيلو مترًا مربعُا، بما يعادل ثلث مساحة وسط مدينة طوكيو، قد يغمر بالمياه بارتفاع يصل إلى 10 أمتار إذا ما تسبب إعصار قوي في موجات مد عاتية في حي كوميدو بمنطقة كوتو وارد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :