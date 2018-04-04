طيران ناس يطلق مجموعة جديدة من فئات السفر للدرجة الاقتصادية

المواطن - الرياض

أعلن “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي، عن إطلاق مجموعة جديدة من فئات السفر على الدرجة الاقتصادية؛ تلبيةً لاحتياجات العملاء، ومنحهم ‏خيارات تتناسب أكثر مع رغباتهم واحتياجات سفرهم‏، إذ بات بإمكانهم الآن اختيار واحدة من ثلاث فئات ضمن الأسعار ‏المناسبة وهي (لايت، بلس، وبريميوم).‏

وانطلاقًا من اختلاف وتنوع احتياجات المسافرين، جاءت فئات السفر الجديدة على الدرجة الاقتصادية من “طيران ناس” لتتناسب وتتلاءم مع تلك الاحتياجات، حيث لم يعد المسافر بدون حقائب مضطرًّا أن يدفع من أجلها.

مع اختيار فئة “لايت”‏، سيضمن المسافر أقل سعر متوفر وبقدر حاجته، أما إذا كان المسافر يحتاج إلى خدماتٍ إضافية كاختيار المقعد أو أمتعة شحن، فإن فئة “بلس” تتيح له فرصة اختيار المقعد ‏المناسب له مجانًا (ضمن مقاعد محددة) مع حقيبة شحن. أما فئة “بريميوم” فإنها تتمتع بمرونة عالية واختيارات عديدة، حيث توفر للمسافر مجانًا اختيار أي مقعد بما في ذلك المقاعد المميزة، وتمنحه راحة ومرونة أكثر من خلال زيادة في الوزن المسموح به لحقائبه، ووجبة خفيفة، كما يمكنه تغيير حجزه بدون رسوم التغيير، مع احتساب فرق السعر في الرحلة إن وُجد.

يُذكر أن فئات سفر “طيران ناس” الجديدة أصبحت متوفرة ابتداءً من تاريخ الأمس 3 إبريل 2018م على جميع رحلات الوجهات الداخلية، والرحلات الدولية ما عدا القاهرة، الخرطوم، بغداد، إسلام آباد، لاهور، كانو، الجزائر. أما بالنسبة للمسافرين الذين حجزوا رحلاتهم قبل تاريخ 3 إبريل فستكون رحلاتهم على نفس الفئات التي تم حجزها وتطبق الشروط والأحكام وقت الحجز.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :