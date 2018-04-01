عابد يتصدر العرب في مبارزة العالم

المواطن - فيرونا

حصل فيصل عابد، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، على المركز 58 عالميًّا من أصل 208 لاعبين، بعد وصوله إلى دور الـ64 في بطولة العالم للمبارزة تحت 20، التي انطلقت اليوم في مركز كاتوليكا الرياضي بمدينة فيرونا الإيطالية.

وتأهل عابد من مجموعته التي ضمت أوكرانيا وبلجيكا وروسيا وأذربيجان ورومانيا، وكان قد تأهل إلى دور الـ64 بعد فوزه على الليتواني يوكنا، ليخرج من قيدزو لاعب المنتخب الإستوني، ويعتبر اللاعب فيصل عابد مع المصري أحمد السيد العربيان الوحيدين اللذين وصلا إلى دور الـ64.

وأجرى بقية لاعبي المنتخب السعودي عادل المطيري وأحمد القديحي وأحمد البحراني (سلاح السيف) وعلي البنعلي وعبدالملك الأومير (سلاح الشيش) اليوم الأحد تدريبات لياقية ودروسًا فردية مع مدربيهم فؤاد الناصري ومحمد بن عزيزة، استعدادًا لانطلاق منافستهما الأربعاء والسبت المقبلين، وسيقام يوم غد الاثنين حفل الافتتاح بعد أن انطلقت منافسات البطولة اليوم.

وسيخوض حسين الطويل وسلطان العميري، لاعبا المنتخب السعودي للناشئين للمبارزة، غدًا الاثنين، منافسات سلاح المبارزة (الأبية).







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