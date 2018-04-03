عاجل .. الحريري : وفاء للمملكة وباسم كل اللبنانين نفتتح جادة الملك سلمان في بيروت

المواطن - الرياض

افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قبل قليل، جادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الواجهة البحرية وسط بيروت، وذلك في حضور حشدٍ كبير من الشخصيات الرسمية والقيادات السياسية في البلدين.

وألقى الحريري كلمة أكد فيها على متانة العلاقات اللبنانية ـ السعودية وما تشهده وستشهده من تعزيزٍ وتطوير، وتطرّق إلى الأوضاع الداخلية والإقليمة والدولية.

وقال الحريري : وفاء للملكة وقيادتها وتقديرًا لدورها في مساندة لبنان يسعدني باسمكم جميعًا أن أعلن افتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز هنا على الواجهة البحرية لمدينة بيروت

ومن المقرر أن يلقي بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوّض وليد البخاري كلمةٌ خلال الحفل تتناول مستقبل العلاقات بين البلدين.







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