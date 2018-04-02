العدل تعلن نتيجة الترشيح المبدئي للمتقدمات على الوظائف النسائية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن انتهاء الترشيح المبدئي للمتقدمات على الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة والحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وانتهت وزارة العدل من دراسة جميع طلبات المتقدمات وتحديد النتيجة ورفعها على موقعها على شبكة الإنترنت (هنا).

ودعت الوزارة المتقدمات للدخول إلى موقعها على شبكة الإنترنت والاستعلام عن النتيجة.

ونوهت العدل بأنه سيتم قريباً الإعلان عن تحديد مقرات ومواعيد الاختبار التحريري للمرشحات مبدئياً.

يشار إلى أن وزارة العدل فتحت باب التوظيف للمرأة السعودية تسهيلاً لخدمة المستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث أدرجت هذه الوظائف في عدد من الدوائر العدلية بالمملكة من المحاكم المتخصصة ومحاكم ودوائر الأحوال الشخصية.

وستعمل السعوديات رسميًا، للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل، في وظائف نسوية شاغرة، بالمرتبة الثامنة، بمسمى “باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية”.







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