عرض مالي ضخم من اليونايتد لضم محمد صلاح

المواطن - محمد سمعة

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية إن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم يصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع محمد صلاح وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار مع ليفربول في الموسم الحالي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا في الوقت الحالي وسجل مع ليفربول في كافة المسابقات 37 هدفًا.

وكان محمد صلاح انضم إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي.

فاز محمد صلاح في يناير الماضي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد قيادته لمنتخب مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :