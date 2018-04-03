علماء الكاميرون: استهداف الحوثيين للمملكة انتهاك لحرمة الحرمين

المواطن - واس

أدان مجلس علماء الكاميرون استهداف الحوثيين المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية على عدد من المدن، ووصف ذلك العمل بأنه جريمة نكراء واعتداء سافر على المملكة.

جاء ذلك في خطاب شجب واستنكار تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، من رئيس مجلس العلماء بالكاميرون الشيخ محمود مال بكري.

وجاء في البيان: إن مجلس علماء الكاميرون يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية المملكة – حرسها الله – بالصواريخ، فهي مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ومأوى أفئدتهم، فاستهدافها ــ إضافة إلى أنه جريمة نكراء واعتداء سافر هو تهديد لأمن الحرم، وترويع لقاصديه، وانتهاك لحرمته الثابتة التي لم يتهاون فيها أهل الجاهلية.

وأعلن المجلس مؤازرته للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه ــ فيما تتخذه من الإجراءات اللازمة لتأمين حدودها، وحماية الحرمين الشريفين، ورد الأيدي العابثة بأمن المسلمين ومقدساتهم.







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