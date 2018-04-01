عمل القطيف يستهدف نشاطات التشييد ويضبط 15 مخالفًا

المواطن- واس

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف، اليوم الأحد، حملة تفتيشية، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، مستهدفًا نشاطات التشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية في المحافظة، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، تم خلالها ضبط 15 مخالفًا من العمالة الوافدة.

وأوضح مكتب العمل أن تلك المنشآت تقع ضمن كيان التشييد الذي يندرج تحته الأنشطة التالية: (تشييد المباني، الهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة).

وبيّن أن المنشآت الواقعة تحت كيان التشييد، يمكنها الاستفادة من خدمة “أجير” التي تهدف إلى تنظيم العمل عن طريق توثيق العلاقات العمالية، وتضمن تنظيم تحركات العمالة الوافدة بشكل قانوني وتقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة وتعزيز شفافية سوق العمل.







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