غرفة فض المنازعات تُغرم العروبة والمجزل وهجر

المواطن - مروة نبيل‎

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرارات غرفة فض المنازعات بشأن أندية العروبة، المجزل وهجر.

وألزمت غرفة فض المنازعات نادي العروبة بدفع مبلغ (97,500) ريال للمدعي خالد بن ناصر حامظي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره (4,875) ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما ألزمت غرفة فض المنازعات نادي المجزل بدفع مبلغ (96,000) ريال للمدعي يسري بن محمد الكحلة، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره (4,800) ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وقررت الغرفة إلزام نادي هجر بدفع مبلغ (105,000) ريال للمدعي خالد بن عبدالعزيز البركة، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره (5,000) ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.







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