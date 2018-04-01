فهد الأحمري ينفي وفاته : أنا بخير والحمد لله

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

تداول مغردون أنباء على مواقع التواصل الاجتماع، صباح الأحد، عن وفاة الإعلامي فهد الأحمري.

لكنّ الإعلامي فهد الأحمري، وجّه رسالة عبر قروب “إعلاميون”: “إخواني أخواتي.. أطمئنكم أنني بخير ولله الحمد.. أعتذر عن ما سبب لكم الخبر الخاطئ من إزعاج وأقدر مشاعركم التي هي محل تقدير”.

وعلى موقع تويتر كتب فهد الأحمري كذلك: إخواني أخواتي.. أطمئنكم أنني بخير ولله الحمد.. أعتذر عن ما سبب لكم الخبر الخاطئ من إزعاج وأقدر مشاعركم التي هي محل تقدير.

وفي تغريدته قبل الأخيرة التي نفى فيها نبأ وفاته قال فهد الأحمري: عند القراءة أو السماع، تنسل بعض المفردات والجُمل دون لفت النظر ولا السمع… إلا أن هناك أُخرى تدهشنا، تتمخطر أمام النظر والسمع حتى تتسلل إلى أعماقنا… لماذا نتوقف عند تلك المفردات دون غيرها؟!! ما الذي يحدث…؟!

والمعروف أن فهد الأحمري كاتب صحفي يكتب في صحيفة الوطن وله عمود ثابت يتابعه عدد كبير من القراء في المملكة وفي الخارج.

قبل عدة أسابيع كتب فهد الأحمري مقالاً بعنوان ” من السواعد الحمراء إلى السواعد السمراء” أكد فيه أن المواطن السعودي ما زال مرتبطًا بالماضي الذي يعشقه، فهو يخرج في إجازاته الأسبوعية من القصور والفلل والبيوت إلى حيث جَمال الجِمال والخيام والصحراء ليقضي أسعد لحظاته.

وقد لاقى هذا المقال ردود فعل واسعة دفعت أمير مكة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل إلى أن يطالب المواطنين بقراءة هذ المقال نظرًا لأهميته.







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