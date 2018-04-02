فهد المرداسي: حلمي تحقق بتحكيم نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعرب الحكم السعودي الدولي فهد المرداسي عن سعادته البالغة؛ باختياره لتحكيم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع فريقي الاتحاد والفيصلي.

وقال فهد المرداسي: “فرحتي في تحكيم نهائي كأس الملك والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أكبر من فرحتي بالذهاب لكأس العالم”.

وتابع الحكم السعودي الدولي تصريحاته قائلًا: “أشكر معالي رئيس هيئة الرياضة على دعمه لي وحل مشكلة عملي بالتحكيم، وبإذن الله سيتحسن التحكيم السعودي بشكل أكبر في ظل هذا الدعم”.

وأضاف فهد المرداسي قائلًا: “أفتخر باتصال معالي المستشار تركي آل الشيخ وتبليغي بتحكيم نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي .. آخر حكم سعودي قام بتحكيم نهائي كأس الملك كان قبل 5 سنوات وأفخر بهذه الفرصة”.

واختتم الحكم الدولي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “حلمي تحقق بتحكيم نهائي كأس الملك للتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهذا شرف لكل الحكام السعوديين”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تكليف طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري بإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع فريقي الفيصلي والاتحاد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد اختار طاقمًا تحكيميًا سعوديًا بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ويُساعده الثنائي عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم 2018.







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