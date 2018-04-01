فوكس العالمية تكشف خطتها لبناء 300 شاشة سينمائية في المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تخطط شركة VOX العالمية لدور السينما، وهي من الكيانات المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم، لبناء 300 دار سينما في المملكة بغضون السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة كاميرون ميتشل، لوكالة أنباء رويترز، في مقابلة على هامش أحد المؤتمرات في دبي، الحدث الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة:” لدينا حوالي 300 شاشة (في منطقة الشرق الأوسط) في الوقت الحالي، بدون السعوديين وسنصل إلى 600 على الأقل بحلول عام 2020، إلا بوضع المملكة ضمن الخطة فإنه بحلول عام 2021، يمكن أن نكون قد صنعنا 1000 شاشة.

وأضاف: “نتوقع 300 شاشة على الأقل في غضون ثلاث إلى خمس سنوات في المملكة العربية السعودية”.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن المملكة أعلنت في أواخر العام الماضي عن خطط لرفع الحظر على 35 عامًا على دور السينما، وكان هذا التحرك جزءًا من مبادرة إصلاح اجتماعي واقتصادي أوسع اعتمدتها حكومة المملكة للمساعدة في تعزيز السياحة واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال ميتشل إن شركته لم تقم بعد بإطلاق أي دور سينما في المملكة العربية السعودية لأنها لا تزال تنتظر التشريع الذي يحكم هذا القطاع، مؤكدًا أنه يتوقع صدور التشريع في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ VOX: “بمجرد حدوث ذلك، سنصدر إعلاناً بجميع خططنا للمملكة، لكننا في الوقت نفسه ننظم أنفسنا لنكون مستعدين للتحرك حين يتم الإعلان عن ذلك”.







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