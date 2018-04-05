فيديو صادم.. امرأة تطلق النار على رأس زوجها في بث مباشر

المواطن- متابعة

أطلقت امرأة النار على رأس زوجها داخل السيارة، خلال بث مباشر على فيسبوك، عندما كانت تعبث بمسدس محشو بطلقات الرصاص.

وبين البث، رجلًا يدعى ديفين هولمز، يجلس في مقدمة سيارة داخل إحدى محطات الوقود بهيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وبجانبه زوجته كاساندرا دامبير، ورجل آخر في المقعد الخلفي، وبينما كان الأشخاص الثلاثة يمزحون داخل السيارة خلال “بث مباشر” على فيسبوك، وضع الرجل الجالس في المقعد الخلفي مسدسًا بين هولمز ودامبير، الجالسين في المقاعد الأمامية.

والتقت المرأة المسدس وقامت بتوجيهه نحو الكاميرا، حيث قال لها هولمز: “أنت تصيبني بالتوتر”، قبل أن تطلق رصاصة أصابته في رأسه، وأظهر البث المباشر الدماء تلطخ أيدي دامبير والرجل الجالس في المقعد الخلفي.







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