في اتصال هاتفي وفي مجلس الوزراء .. إشادة بنجاح زيارة ولي العهد لأميركا‎

المواطن - الرياض

يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاءاته المهمة في الولايات المتحدة التي قطعها شرقًا وغربًا فيما تتوالى الإشادات الدولية والمحلية بنتائج هذه الزيارة.

زيارة ولي العهد للولايات المتحدة هي ضمن جولته الخارجية الأولى له منذ توليه منصب ولي العهد في يونيو الماضي والتي بدأها بالقاهرة ثم لندن ويختتمها بزيارة امتدت على مدار أسبوعين.

لقاءات منوعة

وتنوعت لقاءات ولي العهد خلال زيارته للولايات المتحدة ما بين الزعماء السياسيين ورؤساء وأعضاء اللجان في الكونغرس إلى رجال الأعمال وعمالقة التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي وصولاً إلى صناعة الترفيه والسينما والنقل والطيران وغيرها من المجالات.

انطباع رائع لدى المسؤولين الأميركيين

وخلال اتصال هاتفي بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدوره على نجاح الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد، وما تكون من انطباع رائع لدى المسؤولين الأميركيين والقطاع الخاص موضحًا أن الزيارة تأتي انعكاسًا للعلاقة المتميزة التي تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.

مجلس الوزراء يشيد بالزيارة

من جانبه وخلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين اليوم، ثمن مجلس الوزراء اللقاءات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة ، مع عدد من كبار المسؤولين والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية العالمية، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة.

وأوضح المجلس أن توقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم ، سيسهم ـ بمشيئة الله ـ في تنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر عالميًا في هذا المجال .



لقاءات متواصلة

وعلى الجانب الآخر يواصل ولي العهد لقاءاته مع المسؤولين ورجال الأعمال في لوس أنجلوس من بينها لقاء عمدة لوس أنجلوس إيريك جارسيتي حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، بالاضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي ضمن رؤية ٢٠٣٠.











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