في العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال.. إشادة بنجاح زيارة ولي العهد التاريخية لأميركا

المواطن - الرياض

تناولت صحيفة “المواطن” في عددها الرقمي الجديد النجاحَ اللافت لزيارة ولي العهد التاريخية إلى الولايات المتحدة، على جميع الأصعدة والمجالات.

وتطرَّق العددُ الجديد إلى اجتماعات ولي العهد مع أقطاب الترفيه ومشاهير هوليوود في مجال صناعة الفن السابع.

وألقى العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال الضوءَ على حوار ولي العهد مع مجلة “ذا أتلانتيك”، حيث أكد أن مثلث الشر هو إيران والإخوان والمنظمات الإرهابية.

وتطرق العدد الجديد إلى زيارة ولي العهد لفيرجن قالاكيتك وميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا.

واستعرضت الصحيفة اللقاءَ المهم بين ولي العهد ورئيس شركة ماجيك ليب، حيث استعرض ولي العهد عرضاً عن الشركة ومجالاتها وفرص الشراكة والاستثمار، كذلك تطرق العدد الجديد إلى تفاصيل اللقاء المهم مع الرئيس التنفيذي لشركة وارنر برذارز للترفيه.

كما رصد العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال سعي المملكة لتطوير منظومة باترويت بمبلغ 279 مليون دولار.

وكذلك ألقى العدد الجديد الضوءَ على إنهاء الاتفاق على شراء تكنولوجيا النقل المتطورة هايبرلوب، والتي ستمثل نقلة حضارية في مجال النقل في المملكة.

كما التقى ولي العهد خلال زيارته التاريخية بعمدة لوس أنجلوس، وبحث معه فرص التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار.

وتضمن العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال إشادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح زيارة ولي العهد التاريخية، والتي تأتي انعكاساً للعلاقة المتميزة والتي تشهد أفضل مستوياتها بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.







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