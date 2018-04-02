في دوري أبطال آسيا .. رقم سلبي يُلاحق الهلال خارج أرضه

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي، مساء اليوم الاثنين، على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على مضيفه العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، إلا أن هناك رقمًا سلبيًا يُلاحقه خارج أرضه.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا باللغة العربية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فاز 4 مرات فقط في آخر 23 مباراة لعبها خارج أرضه بالمسابقة القارية.

وأضاف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تعادل في 10 مباريات، وخسر 9 مواجهات.

وقبل مباراة العين ضد الهلال اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم نقطتين فقط يتذيل بهما المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثالث بـ4 نقاط.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على العين الإماراتي، وتعثر فريق استقلال طهران أمام الريان القطري، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي قبل ملاقاة الفريق الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا 2018.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :