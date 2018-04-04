في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن عراب السينما مارلون براندو

المواطن - أحمد بيومي

في ذكرى ميلاده.. مارلون براندو “عراب السينما” الثلاثاء 3 إبريل 2018- 12:03م

مارلون براندو من عمالقة السينما العالمية، أثرى المجال السينمائي بعشرات الأفلام التي كانت وما زالت شاهدة على موهبته الفذة.

ويُعد الراحل مارلون براندو من مواليد عام 1924م، وتوفي عام 2004، واحدًا من أهم عمالقة التمثيل؛ لما قدمه خلال مسيرته السينمائية علي مدار 52 عامًا، من أعمال ظلت حتى الآن لها رونقها الخاص، وبمناسبة الذكري الـ94 لميلاده.

ولد عراب السينما مارلون براندو في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأميركية في الـ3 من إبريل عام 1924، وهو الابن الثالث والأخير لدورثي ومارلون الأب بعد أختيه الكبيرتين جوسلين وفرانسيس.

بدأ مارلون براندو حياته في مجال المسرح، ثم التحق في العام 1944 بإحدى ورش الدراما بمدينة نيويورك، وحقق عرضه “أتذكر يا أمي” نجاحًا كبيرًا لمدة سنتين، فتح له بوابة كبيرة لدخول المسرح وقدم العديد من الأعمال الهامة بعدها منها: ” كانديدا، عربة تسمي الرغبة، مقهي تروكلن”.

ثم انتقل مارلون براندو إلى هوليود، وكان أول ظهور له في دور السياسي المحنك المشلول في فيلم “The Men” عام 1950، وعلى الرغم من عدم تعاونه مع الآلة الدعائية في هوليود، إلا أنه تابع تقدمه فيها، مقدمًا دور كوالسكي عام 1951 في النسخة السينمائية من “A Street Car Named Desir”، وكان نجاحه هذا جماهيريًّا ومصيريًّا، حتى إنه جاء بأربع جوائز أوسكار لبراندو.

في بداية الخمسينيات قدم مارلون براندو فيلم “Viva Zaptata” عام 1952، واستمر مارلون براندو على هذا النهج مع فيلم “Julius Caesar” وبعده “The Wild One” عام 1954.

خلال الستينيات لاقى مارلون براندو من الفشل أضعاف ما لاقاه من النجاح، خاصة بعد إعادة التقديم الكارثية لفيلم “Mutiny on the Bounty”، والذي فشل في استرجاع نصف ميزانيته الضخمة، ووصل انغماسه المفرط في الملذات إلى ذروته أثناء العمل على هذا الفيلم.

عادت الحياة لتسري في عمل مارلون براندو عام 1972 بتمثيله دور زعيم المافيا، دون كورليوني في رائعة المخرج فرانسيس فورد كوبولا “The Godfather”، ومنذ ذلك الحين، تلقى أجورًا عالية لقاء قيامه بأدوار بسيطة في أفلام مثل “Superman” عام 1978 و”Apocalypse Now” عام 1979.

كما ظهر مارلون براندو في الفيلم الكوميدي “The Freshman” إلى جانب ماثيو بروديرك.

رُشح مارلون براندو لجائزة الأوسكار 8 مرات، واستطاع أن يحصدها مرتين؛ الأولى عام 1955 عن فيلم “On the Waterfront”، وفي عام 1972 حصد الأوسكار الثانية عن دوره بفيلم “The Godfather”.

وعن حياته الاجتماعية تجنب مارلون براندو الحديث بالتفصيل عن زيجاته، حتى في مذكراته، ولكن من المعروف أنه تزوج لثلاث مرات من ممثلات سابقات. وله 11 طفلًا على الأقل، خمسة منهم نتيجة زيجاته الثلاثة، وثلاثة من مدبرة منزله الغواتيمالية.

كانت آخر أعمال النجم الكبير مارلون براندو في السينما من خلال فيلم “The Score” مع النجم روبرت دي نيرو، وإدوارد نورتون، لينهي به مسيرة طويلة قدمها خلالها للسينما والتلفزيون ما يزيد عن 46 عملًا فنيًّا.

حصل مارلون براندو خلال مسيرته الفنية علي جائزتي أوسكار وأكثر من 27 جائزة أخري، وما يزيد عن 30 ترشيحًا، ليرحل بعدها العراب “مارلون براندو” عن عالمنا في الأول من يوليو من عام 2004.







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