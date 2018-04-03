في مباراة يوفنتوس ضد الريال.. لماذا يرغب اليوفي في الفوز؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى لاعبو البيانكونيري، خلال مباراة يوفنتوس ضد الريال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى تحقيق الفوز وذلك لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة التشامبيونزليج في الموسم الحالي.

ويذكر أن مباراة يوفنتوس ضد الريال تُقام اليوم على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق اليوفي في مدينة تورينو الإيطالية.

ويطمع المدرب ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي إلى تحقيق الفوز في مباراة يوفنتوس ضد الريال والثأر من نادي ريال مدريد، خاصة بعد فوز الأخير على نادي يوفنتوس برباعية مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.

وكانت مباراة يوفنتوس ضد الريال أقيمت العام الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة كارديف الويلزية، حيث شهدت المباراة تسجيل اللاعب ماريو ماندوزوكيتش هدفًا جميلًا في شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قبل أن يعود ريال مدريد ويسجل هدفين عبر كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو وكاسيميرو.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد الريال اليوم أكد الإيطالي أليساندرو ديل بييرو نجم نادي يوفنتوس السابق أن البيانكونيري يملك المقدرة، وذلك من أجل الفوز على ريال مدريد والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أبناء المدرب ماسيمليانو أليجري إلى تحقيق الفوز في مباراة يوفنتوس ضد الريال قبل مباراة العودة، والتي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

يريد لاعبو البيانكونيري خلال مباراة يوفنتوس ضد الريال استغلال كل الهجمات والتي ستتاح لهم من أجل الفوز أو تفادي الخسارة قبل مباراة العودة في أرض ريال مدريد.

سبق للاعبي البيانكونيري التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز في ذهاب نصف نهائي مباراة يوفنتوس ضد الريال في عام 2015 والتي انتهت بفوز البيانكونيري بهدفين لهدف في تورينو.

أما مباراة العودة من لقاء يوفنتوس ضد الريال كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ملعب سانتياجو بيرنابيو.







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