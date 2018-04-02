قبل الجولة الخامسة.. أبرز أرقام وموعد مباراة العين ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد هزاع بن زايد مباراة العين ضد الهلال التي ستقام، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وتنطلق مباراة العين ضد الهلال عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ويأمل كلا الفريقين الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، لتحسين موقعه في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا قبل الجولة الأخيرة.

وقبل مباراة العين ضد الهلال في الجولة الخامسة، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 4 لقاءات تعادل سلبيًا مع الفريق الإماراتي وإيجابيًا مع الريان، وخسر الاستقلال الإيراني بهدف نظيف، وهُزم في الجولة الأخيرة من الفريق القطري بنتيجة 2/1.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم نقطتين فقط قبل مباراة العين ضد الهلال في الجولة الخامسة، يتذيل بهما المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018، لذلك سيكون لقاء اليوم مهماً للغاية.

على الجانب الآخر، لعب الفريق الإماراتي 4 مواجهات قبل مباراة العين ضد الهلال في الجولة الخامسة، وتعادل في جميع اللقاءات، حيث افتتح مشواره أمام الزعيم بنتيجة 0/0، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع الريان والاستقلال مرتين.

ويحتل الفريق الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة العين ضد الهلال في الجولة الخامسة، ويأمل تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

ويتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018 فريق الاستقلال الإيراني بـ6 نقاط، يليه الريان القطري بنفس عدد النقاط.







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