قبل زيارة ولي العهد لمدينة الفن.. ماذا تعرف عن هوليوود ونشأتها؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

ضمن رؤيته للمملكة وخطة منافسة العالم في جميع المجالات، لم يهمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفن والترفيه.

ومن المقرر أن يلقي ولي العهد نجوم السينما في جولته المنتظرة لهوليوود الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يقابل العديد من القيادات والمنتجين وصناع السينما خلال تواجده في المقر الأول للفن بالولايات المتحدة الأميركية.

السينما الأميركية:

وكان للسينما في الولايات المتحدة، والتي تشتهر غالبًا باسم هوليوود، تأثيرٌ عميقٌ على السينما في مختلف أنحاء العالم منذ أوائل القرن الـ20.

ويتم فصل تاريخ السينما في أميركا إلى أربع فتراتٍ رئيسيّةٍ هي: عصر السينما الصامتة، وسينما هوليوود الكلاسيكية، وهوليوود الجديدة، والفترة المعاصرة.

ويُرجع الفضل في ولادة السينما الحديثة الأميركية إلى الإخوة لوميير، حيث سرعان ما أصبحت السينما الأميركية القوّة الأبرز في الصناعات الناشئة منذ عشرينيات القرن الماضي.

وتحصد صناعة الأفلام الأميركية أرباحًا كل عامٍ متفوّقةً على صناعات الأفلام في جميع أنحاء العالم.

قصة هوليوود:

أما قصة ظهور هوليوود على وجه البسيطة فكان في سنة 1853، عندما برز كوخ صغير مشيد من الطين في منطقة يكثر فيها صبار يسمى نوبال Nopal، حيث سميت المنطقة بنوباليرا Nopalera، على اسم الصبار.

وبحلول سنة 1870م، نشأ فيها مجتمع زراعي مزدهر زاخر بالعديد من أنواع المحاصيل المعروفة والنادرة. وعرفت المنطقة لدى سكانها باسم وادي كاهونغا، الممتد إلى ما وراء ممر جبال سانتا مونيكا وشماله مباشرة.

وسرعان ما أدت المضاربات التي جرت على قطع الأراضي بعد ذلك إلى تجزئة المساحات الكبيرة من الأرض، ومن ثم بدء ملاك الأراضي يتدفقون إليها.

ورغم قصر تاريخ المنطقة، إلا أنه حافل بالأحداث المشحونة بالتفاؤل على المستقبل، حيث كان أول من استخدم الاسم “هوليوود” هو هـ. ج. وايتلي H. J. Whitley، وهو بذلك يستحق لقب “أبو هوليوود”، فقد رتب وايتلي لشراء مزرعة مساحتها 500 فدان (حوالي 2.0 كيلو متر مربع) بنية شراء قطعة الأرض لوضع لبنات مدينة جديدة فيها.

وفي 1 فبراير 1887م، قدّم مواطن يدعى هارفي سند ملكية وخارطة لعقار قام ببيعه إلى مكتب السجل العقاري بمقاطعة لوس أنجلوس.

وكان هارفي يريد أن يكون أول شخص يقوم بتسجيل ملكية الأرض في هوليوود.

وشهدت السنة نفسها بداية أول طفرة عقارية في المنطقة، ومن ثم بدأت هوليوود في نموها البطيء. وبحلول عام 1900م، أصبح للمنطقة مكتب بريد، وصحيفة، وفندق وسوقان.

وفي عام 1902م، تم افتتاح فندق هوليوود الشهير، وهو أول فندق كبير في هوليوود، من قبل هـ. ج. وايتلي.

وفي 14 نوفمبر 1903م، أصبحت هوليوود جماعة بلدية نتيجة لاقتراع حول إعلانها بلدية، بتأييد 88 صوتًا لصالح الإعلان مقابل 77 ضده.

أما في عام 1910م، صوّت أعضاء مجلس بلدية هوليوود لصالح مشروع قرار بضم هوليوود إلى مدينة لوس أنجلوس؛ وذلك للحد من صراع مستمر حول تأمين إمدادات كافية من المياه بعد أن قامت سلطة المياه في لوس أنجلوس بفتح قناطر للمياه ونقل المياه عبر أنابيب من نهر أوينز إلى مدينة لوس أنجلوس المتنامية.

وفي عام 1910 بدأت تتجه نحو صناعة السينما، ولكن بخطى بطيئة، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كانت هوليوود عاصمة السينما، وبُنيت في أثناء الحرب أستوديوهات ومختبرات سينمائية.







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