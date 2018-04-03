قدم روشتة نجاح اقتصادي.. مقترح من البرجس بإنشاء وزارتين جديدتين

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد المستشار الاقتصادي برجس البرجس، أنه يجب الموازنة بين الانتظار والأعمال التي نحتاجها الآن كالإسكان وتوليد الوظائف، مضيفًا أن المملكة الآن بحاجة إلى وزارتين بكل تخصص، واحدة للبرامج الحالية وأخرى للمستقبلية، سواء بالإسكان أو العمل أو غيرها من الوزارات.

وأضاف في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المملكة بحاجة إلى كفاءات في رجال الأعمال بالإضافة إلى الأعمال التقنية، ولابد من توفير مراكز تدريب تنتج عقليات تناسب الوظائف المستقبلية، لافتًا إلى أن جاهزية القطاع الخاص لاستقبال الوظائف الجديدة ضمن برنامج التحول أمر مهم.

ورأى البرجس أن وزارة التعليم عليها تطوير المناهج؛ لأن ثقافة المجتمع حول الوظائف تحتاج إلى جيل كامل من 15 إلى 20 عامًا لتغييرها، وبالتالي لابد من توفير وظائف ومهن وآليات تعليمية معينة تمهد لهذه الأفكار وفق برنامج التحول.

وفي سياق آخر، شدد المستشار الاقتصادي على أن توطين الصناعات العسكرية ومشروعات الطاقة الشمسية هي الأكبر ضمن اتفاقات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أميركا، والتي تعد كلها مهمة لكن هذه الأهم في ضوء رؤية 2030 ومرحلة التغيير، وأنه لابد من استغلال موارد أخرى إلى جانب النفط، خصوصًا في ظل توجهات التغيير الحالية عالميًّا، وأيضًا لابد من المرونة مستقبلًا في آليات التصنيع.







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