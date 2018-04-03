قسم الأسنان بمستشفى الإمام يوعي بأهمية نظافة الفم

المواطن - حسن عسيري - الرياض

شارك قسم الأسنان بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، في فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، بمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، تحت إشراف إدارة طب الأسنان قسم الشؤون الوقائية.

وذكرت الدكتورة تغريد البخيت، رئيسة قسم الأسنان بالمستشفى، أن صحة الفم والأسنان تمثل عنصرًا هامًّا من الصحة العامة فيجب العناية بها للحد من أمراض الفم والأسنان متمثلًا بالتسوس والتهابات اللثة وغيرها.

وخلال الفعالية تم توعية الزوار على أهمية نظافة الفم والأسنان، وتدريب الحضور على كيفية تفريش الأسنان بالطريقة الصحيحة ومعرفة الغذاء الصحي اللازم لصحة الفم.







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