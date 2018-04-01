قناة بداية تحل مجلس الإدارة وتفصل المتسببين في إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء

المواطن - الرياض

أصدرت قناة بداية بيانًا توضيحيًّا آخر، على خلفية إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء مباشرة، وهو ما تسبب في حالة غضب عارمة ضد القناة بسبب عدم مراعاة خصوصية مثل هذه الأمور.

وأكدت قناة بداية أن التصرف الفردي لا يمثل القناة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأهمها خدمة المجتمع العربي، موضحةً أنها قررت بعد التحقيق في الموضوع بكافة تفاصيله وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين، فصل المتسببين في حل إدارة القناة.

كما قررت قناة بداية تعيين فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى.

وشددت قناة بداية على استمرارها في تأدية رسالتها ومنهجها والتزامها المستمر بثوابت الدين والأنظمة والقوانين وحرصها على المهنية الإعلامية.







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