قياس : لا إعادة لتصحيح الاختبارات

المواطن - الرياض

أكد المركز الوطني للقياس أنه لا توجد إمكانية إعادة التصحيح لأي من الاختبارات الورقية أو المحوسبة.

وقال حساب خدمة المستفيدين في قياس ردًا على سؤال إحدى المواطنات إن قياس يعمل في رصد وتصحيح النتائج آلياً دون تدخل بشري ويتم التأكد من صحة رصد النتيجة للمتقدمين لاختبارات المركز.

ولفت قياس إلى أن الاختبارات المحوسبة تعقد طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان.

وأشار قياس إلى أن عدد المحاولات التي يمكن دخول الاختبار فيها هي خمس مرات ويمكن دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.

يذكر أن مركز قياس أعلن يوم الاثنين الماضي نتائج اختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية) .

ويمكن معرفة نتائج قياس القدرات العامة الورقية من خلال الدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي (هنا) وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على شاشة الاستعلام عن النتائج.

اختيار نوع الاختبار.

تحديد اختبار القدرات العامة من القائمة المنسدلة.

إدخال رقم السجل المدني أو رقم الاشتراك.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على بحث.







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