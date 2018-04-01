كأس الملك .. الاتحاد لإنقاذ الموسم والباطن لكتابة التاريخ

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الباطن مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك التي ستجمع بين الباطن والاتحاد مساء اليوم الأحد، لتحديد المتأهل لمواجهة الفيصلي في المواجهة النهائية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم مباراة الباطن بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس الملك خاصة أن العميد عانى من تذبذب النتائج والمستوى في الدوري السعودي للمحترفين، وستكون هذه المواجهة لمصالحه جمهوره.

وقبل مباراة كأس الملك اليوم، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات، وتعادل سلبيًا مع الأهلي، القادسية والفتح.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بثلاثية نظيفة من الشباب، وبنتيجة 5/2 من التعاون، قبل أن يتعرض لهزيمة بثلاثية أمام النصر، ويأمل تعويض الإخفاقات المتتالية وإنقاذ موسمه بالفوز على الباطن والتأهل لنهائي كأس الملك وحصد اللقب.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بمعنويات مرتفعة بعد فوز الفيصلي على الأهلي، حيث أن نتيجة هذه مباراة نصف نهائي كأس الملك منحت لاعبي الفريق السماوي دافعًا قويًا لتكرار الأمر أمام الاتحاد.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بمستوى جيد في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويأمل في كتابة التاريخ والتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس الملك على حساب نادي الاتحاد، خاصة أن يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وكان من المُقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الباطن يوم أمس السبت، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مواجهة نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لمدة 24 ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات.







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