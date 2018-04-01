كراني : 3 تجمعات مناخية تؤثر على المملكة

المواطن- الرياض

أكد خبير الطقس والمناخ حسن كراني، أن الحالة الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المملكة بسبب موجة حرارية.

وقال كراني خلال مداخلة هاتفية على شاشة الإخبارية: إن المملكة تحت تأثير ثلاثة تجمعات مناخية، وهي تجمع المنطقة الوسطى، والثاني من الشمالية الغربية، والثالث على المناطق الجنوبية الغربية يمتد شمالًا.

ولفت خبير المناخ إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك في الـ48 ساعة المقبلة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :