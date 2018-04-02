كلوب يختار أهم هدف لصلاح.. ويؤكد: كاد يُصيبني بنوبة قلبية!

المواطن - مروة نبيل

اختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، أهم هدف في مسيرة المصري الدولي محمد صلاح حتى الآن.

وقال كلوب: “أدهشتني الطريقة التي احتفلت بها مصر بضربة الجزاء.. لم أرَ شيئاً كهذا طوال حياتي، فألمانيا لم تفرح بالفوز بكأس العالم عام 1990 بهذا الشكل، لقد حصلوا على ركلة جزاء فقط، وعلى شخص ما التسديد، لقد كان ضغطًا حقيقيًا”.

وتابع مدرب ليفربول الإنجليزي خلال تصريحاته لصحيفة “إندبندنت” البريطانية: “كدت أن أصاب بنوبة قلبية عندما رأيت صلاح يستعد للتسديد، لقد وقف قبل أن يخرج نفسه ويسددها في الزاوية، لقد كانت ركلة تحمل ضغطًا غير محدود”.

وأضاف مازحًا: “بسبب ما حدث، سدد محمد صلاح ركلة الجزاء التالية مع ليفربول وأضاعها”، وتابع: “هل يحمل صلاح ليفربول مثلما يحمل مصر؟ ربما، ولكني لا أعتقد أنه عبء ولكنها فقط المسؤولية، حيث لم يخبره أحد بأن عليه تسجيل 30 هدفًا وإلا لن ننجح، والآن نحن لا نقول له إذا لم تسجل لا يمكننا الفوز”.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا حاسمًا في شباك الكونغو من ركلة جزاء حصل عليها زميله محمود حسن تريزيجيه، خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، ليقود الفراعنة للصعود إلى المونديال بعد غياب دام 28 عاماً.

ويُقدم محمد صلاح مستوى مميزاً مع نادي ليفربول في منافسات الموسم الرياضي الجاري، ونجح في تسجيل 37 هدفًا في جميع المسابقات، ويحتل صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 29 هدفًا.







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