لدى المملكة العدد الأكبر في العالم.. ما هي مواصفات الطائرة هيركيوليز؟

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت شركة لوكهيد مارتن الأميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية، أن المملكة تعد موطنًا لأكبر أساطيل ناقلات الجنود الأميركية الشهيرة، هيركيوليز، والتي تتمتع بشهرة واسعة على مستوى العالم.

وقالت الشركة الأميركية عبر حسابها على تويتر: “هل تعلم بأن السعودية تحتضن أحد أكبر أساطيل طائرات هيركيوليز للنقل العسكري حول العالم؟”

ما هي طائرات هيركيوليز؟

هي طائرات سي-130 جيه سوبر هيركيوليز، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية، وهي إحدى الطائرات المخصصة لأغراض النقل العسكري، وهذ تحتوي على أربعة محركات توربينية قوية.

سي-130 جيه هي نتاج عملية تحديث شاملة لطائرة سي – 130، والتي تم إضافة بعض المحركات الجديدة ونظم القيادة المتطورة إليها لتصبح في صورتها الحالية.

عائلة الهيركيوليز حققت أطول فترة زمنية للإنتاج المستمر أكثر من أي طائرة عسكرية أخرى في التاريخ، وعلى مدار أكثر من 50 عاماً من الخدمة، شاركت هذه العائلة من الطائرات في نقل العسكريين والمدنيين وفي عمليات لاغاثة الإنسانية.

مستخدمو طائرات هيركيوليز

المملكة على رأس مستخدمي طائرات النقل العسكري الشهيرة في العالم، حيث تمتلك أستراليا، كندا، الدنمارك، الهند، العراق، بريطانيا، وتونس، أعدادًا مختلفة من الطائرة، والتي بالطبع لا تزال تعمل في الولايات المتحدة.

تاريخ هيركيلويز

دخلت الطائرة الخدمة لأول مرة عام 1999، إلا أن محاولة التحليق الأولى لها كانت في 5 أبريل عام 1996، وتم صناعة 250 وحدة منها حول العالم.







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