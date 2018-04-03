لماذا اجتمع آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم؟

المواطن - الرياض

استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لملف ترشح دول أميركا وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على تويتر أن زيارة كارلوس كورديرو للرياض جاءت من أجل الحديث عن ملف الاستضافة المشترك بين الدول الثلاث أمام تركي آل الشيخ وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعرب كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم عن تطلعاته للحصول على دعم المملكة لملف استضافة الدول الثلاث لكأس العالم 2026.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا ينافسون المغرب وإنجلترا على استضافة مونديال 2026.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2010 تنظيم مونديال 2018 في روسيا وتنظيم مونديال 2022 في قطر بعد فوز البلدين بالاستضافة نتيجة نجاح ملفهما.







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