لماذا خرج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار خروج نادي الهلال من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بعد خسارته أمام العين الإماراتي بهدفين لهدف، العديدَ من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى توديع الزعيم للمسابقة القارية.

وأطلق برنامج “أكشن يا دوري” استفتاءً بشأن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بعد مباراة نادي الهلال ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال برنامج “أكشن يا دوري” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” لماذا خرج نادي الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا ؟”، ووضع عدة اختيارات أمام الجماهير، وهي: اسأل اللاعبين، اسأل الإدارة، اسأل التحكيم، أسباب أخرى.

ورأت غالبية الجماهير أن السبب الرئيسي وراء خروج نادي الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 وهو: اسأل اللاعبين بنسبة وصلت لـ45%، وذلك بعد حوالي 12 ساعة من إطلاق الاستفتاء، فيما حصل اختيار اسأل الإدارة على 32%.

وعلى غير المتوقع لم تُحمِّل جماهير الزعيم التحكيم مسؤولية خروج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث حصل اختيار اسأل التحكيم على نسبة 12%، فيما اختار 11% من الجمهور اختيار أسباب أخرى.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق أي فوز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث تعادل مع العين والريان، وخسر أمام استقلال طهران الإيراني والفريق الإماراتي والنادي القطري، ليودع المسابقة المحلية بنقطتين فقط.







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