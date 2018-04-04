ليفربول ضد مانشستر سيتي .. تفوق كلوب وتألق صلاح الأبرز

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، مساء اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالريدز بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أن لقاء الإياب سيُقام في ملعب السيتزن، الثلاثاء المقبل.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أبرز أرقام الريدز قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتبت شبكة “أوبتا”: “حقق يورغن كلوب 5 انتصارات على بيب غوارديولا في جميع المنافسات – أكثر من أي مدرب آخر (باستثناء ركلات الترجيح) – انتصاران منها كمدرب لليفربول (في 4 لقاءات)”، ووصفه بالـ”متخصص”.

وتابع حساب شبكة الإحصائيات الشهير قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم: “لم يخسر ليفربول على أرضه في المنافسات الأوروبية منذ أكتوبر 2014 أمام ريال مدريد”، حيث إنه حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل 5 مرات منذ خسارته أمام الملكي.

وأضاف حساب شبكة الإحصائيات “أوبتا” عن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي قائلًا: “شهدت مباراتا ليفربول ومان سيتي هذا الموسم تسجيل مجموع 12 هدفاً – سُجل 26% من مجموع التسديدات خلالها (12\47)”، ووصفه بالـ”غزارة”.

وعن نجم ليفربول المتألق هذا الموسم، أوضحت شبكة “أوبتا” أن محمد صلاح ساهم في إحراز 7 أهداف في 8 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف وحيد.

وكان محمد صلاح قد ساهم في تسجيل 3 أهداف فقط، بعدما أحرز 3 أهداف خلال 15 مباراة سابقة خاضها في بطولة دوري أبطال أوروبا مع أندية روما، تشيلسي، وبازل، ووصفته شبكة الإحصائيات الشهيرة بـ”الانفجار”.







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