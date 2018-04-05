ليفربول ضد مان سيتي.. صلاح يقود الريدز لفوز عريض

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ليفربول ضد مان سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق الريدز، بفوز عريض على ملعبه ووسط جمهوره بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

بدأت مباراة ليفربول ضد مان سيتي بشكل سريع للغاية، حيث ظهرت رغبة لاعبي الريدز في تسجيل هدف التقدم مبكرًا، خاصة أن المباراة مُقامة على ملعب “آنفيلد” ووسط حضور جماهيري كبير.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في افتتاح التسجيل في مباراة ليفربول ضد مان سيتي وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف شامبرلين الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وواصل محمد صلاح تألقه اللافت في مباراة ليفربول ضد مان سيتي وصنع الهدف الثالث للنجم ساديو ماني، حيث أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، ليستقبلها اللاعب السنغالي برأسية قوية ويهز شباك السيتيزن في الدقيقة 31.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد مان سيتي شعر النجم المصري محمد صلاح ببعض الآلام؛ ليتلقى العلاج، قبل أن يستبدله المدرب الألماني يورغن كلوب، في الدقيقة 50 خوفًا من تفاقم إصابته.

وحاول السيتيزن العودة والتسجيل في مباراة ليفربول ضد مان سيتي وتقليص الفارق قبل مباراة العودة، إلا أن محاولات اللاعبين لم تنجح، لينتهي لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز الريدز بثلاثية نظيف.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة العودة بين ليفربول ضد مان سيتي يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب السيتيزن، وسيُحاول بيب غوارديولا جاهدًا حث اللاعبين لتحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :