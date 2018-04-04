ليفربول ومانشستر سيتي.. كلوب وغوارديولا يدفعان بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان يوغن كلوب وبيب غوارديولا، عن تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستُقام، بعد قليل، على ملعب “آنفيلد”.

وجاء تشكيل الريدز الأساسي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي: كاريوس، أرنولد، لوفرين، فان ديك، روبرتسون، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو.

ويجلس على مقاعد بدلاء أصحاب الأرض في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم كل من: منيوليه، كلاين، مورينو، ماسترسون، فاينالدوم، إينجز، وسولانكي.

فيما جاء تشكيل السيتزن في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدور ربع النهائي كالتالي: إيدرسون، ووكر، كومباني، أوتاميندي، لابورت، فرناندينيو، دي بروين، جندوجان، دافيد سيلفا، ليروي ساني، وجابرييل جيسوس.

وعلى مقاعد بدلاء الضيوف في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا يجلس كل من: برافو، دانيلو، ستونز، سترلينج، ديلف، برناردو سيلفا، وزينشينكو.

وستُقام مباراة الإياب بين ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، في ملعب السيتزن.







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