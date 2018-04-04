مؤسس فيسبوك يدلي بشهادته أمام الكونغرس حول تسريب بيانات المستخدمين

المواطن - متابعة

من المقرر أن يدلي مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بشهادته أمان لجنة بالكونغرس بشأن إساءة استخدام شركة استشارات سياسية بيانات تخص مستخدمي فيسبوك بهدف التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية التي قادت ترامب إلى البيت الأبيض.

ويواجه فيسبوك انتقادت بعد حصول شركة استشارات وعلاقات عامة بريطانية على بيانات حوالي 50 مليون مستخدم فيسبوك وتحليل بياناتهم.

وقالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب اليوم إن زوكربرغ سيمثل أمامها يوم 11 أبريل الجاري.

وقال الجمهوري جريج والدن رئيس اللجنة وفرانك بالون، أبرز عضو ديمقراطي بها، في بيان ”هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين وتساعد جميع الأميركيين على أن يفهموا بشكل أفضل ما يحدث لمعلوماتهم الشخصية على الإنترنت“.

وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، تمكنت من الدخول على بيانات شخصية لنحو 50 مليونًا من مستخدمي فيسبوك.







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