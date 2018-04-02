ماذا تتمنى جماهير الراقي قبل مباراة الأهلي ضد تراكتور ؟

المواطن - محمد سمعة

تتمنى جماهير الراقي غدًا تألق فريق الأهلي ضد تراكتور الإيراني وذلك في إطار لقاء الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتريد جماهير الراقي في مباراة الأهلي ضد تراكتور تفوق الفريق الأهلاوي وتحقيق الفوز وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة رقم 11 في صدارة المجموعة الآسيوية الأولى.

كما تتمنى الجماهير الأهلاوية كذلك خلال مباراة الأهلي ضد تراكتور تركيز جميع اللاعبين والبقاء بروح معنوية مرتفعة قبل مواجهة نادي الهلال في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويملك الراقي 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا وبفارق 3 نقاط عن نادي الغرافة القطري والذي يملك 5 نقاط في المركز الثاني في مجموعته.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد تراكتور كان الراقي تعادل مع نادي الغرافة القطري بهدف لكل فريق في الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة دور المجموعات.

وكان اللاعب المصري مؤمن زكريا سجل هدف الراقي في مباراة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في المباراة والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يتمنى لاعبو الراقي تحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد تراكتور الإيراني.

ستُقام مباراة الأهلي ضد تراكتور الإيراني غدًا في تمام الساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت المملكة في مباراة ستُقام في مدينة العين الإماراتية.

وكان الراقي نجح في الفوز على نادي الرائد بثلاثية دون رد في الجولة ال18 من بطولة الدوري السعودي وذلك قبل إقامة مباراة الأهلي ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الجولة الأولى في مباراة الأهلي ضد تراكتور انتهى بفوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب مهند عسيري في مباراة كانت أقيمت يوم 12 فبراير الماضي على ملعب السيب في مدينة مسقط في سلطنة عمان.







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