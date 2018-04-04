ماذا تعرف عن مايا أنجيلو التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

المواطن - متابعة

احتفل محرك البحث الشهير جوجل بالذكرى الـ90 لميلاد الشاعرة والكاتبة الأميركية مارجريت آن جونسون الشهيرة بـ مايا أنجيلو.

وقام موقع البحث الشهير بتغيير شعاره، ووضع صورة للشاعرة الأميركية مايا أنجيلو تخليدًا لذكرى ميلادها التي تحل في مثل هذا اليوم الرابع من أبريل.

– وُلِدَت الكاتبة مايا أنجيلو، في 4 أبريل العام 1928 ميلادية، وهي شاعرة وكاتبة أميركية أصدرت 7 سير ذاتية و5 كتب في فن المقال والعديد من المجموعات الشعرية.

تُنسب إلى الكاتبة مايا أنجيلو قائمة من المسرحيات والأفلام والبرامج التليفزيونية التي امتدت نحو أكثر من خمسين عاماً.

حصلت الكاتبة مايا أنجيلو على عشرات الجوائز، بالإضافة إلى حصولها على أكثر من ثلاثين شهادة دكتوراه فخرية، كما اشتهرت مايا أنجيلو بسلسلة التراجم الذاتية التي تنصب على مرحلة طفولتها وتجاربها الأُولى في مرحلة المراهقة.

تناولت سيرة الكاتبة مايا أنجيلو الذاتية الأولى والتي جاءت بعنوان “أعرف لماذا يغرد الطائر الحبيس” حياتها منذ لحظة الميلاد وحتى سن الـ 17.

من أهم أعمال الكاتبة مايا أنجيلو : “امنحوني شربة ماء باردة فقط قبل أن أموت (1971)، آه صلّوا لجناحيّ كي يلائماني (1975)، وما أزال أنهض (1978)، لن أتأثّر (1990)، حقيقة جريئة ومذهلة (1995)، امرأة استثنائية: أربع قصائد تحتفي بالنساء (1995)، طمأنينة مذهلة (2005).

قال عنها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما: “امتلكت مايا أنجيلو القدرة على تذكيرنا بأننا جميعنا أبناء الرب، وكلٌّ منا لديه ما يساهم به”.

توفيت الكاتبة الشهيرة مايا أنجيلو في 28 مايو عام 2014.







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