ماذا_تعرف_عن_الحسود ؟.. وهذه علاماته!

المواطن- عبدالرحمن دياب

ماذا تعرف عن الحسود؟.. هو سؤال طرحه مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعددت فيه الإجابات، وتفاعل معه العديد من الأشخاص ليؤكدوا أن “الحسد” منتشر بشكل كبير، معددين العلامات التي تكشف الشخص الحسود.

وتفاعل المغردون على وسم “ماذا تعرف عن الحسود” ليصل إلى قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، خلال فترة قصيرة.

وكتب فهد الشنيفي أنه “من يرتدي ثوب الناصح وقلب الحاقد، ينتقد الناجحين لأنه عجز أن يكون منهم”.

أما استشاري أمراض القلب، خالد النمر فتفاعل مع الوسم بقوله: “كل العداوات قد ترجى إقالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد”.

ورأى شمري أن “الحسد يوقف مستقبل ويؤلم جسد وقد يدفن روح ويذرف دموع وأنتم لا تعلمون، فاذكروا الله وتمنى الخير للجميع”.

وعرف عادل بن خالد الحسود بأنه: “كل عدو لك قد يصبح يومًا صديقك إلا الحسود ﻷنه يستمد سعادته من تعاستك وأمنه من خوفك وغناه من فقرك وصحته من مرضك”.

وأكد خالد الجديع أن “للحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده للمحسود: غم لا ينقطع ومصيبة لا يؤجر عليها ومذمة لا يحمد عليها وسخط الرب ويغلق عنه باب التوفيق لا تقارن نفسك بالآخرين فالمقارنة دومًا خاسرة لأنك سترى عندهم ما تتمناه.. عش حياتك وركز على ما يسعدك فلديك الكثير لتحققه في الحياة”.

وغرد مشعل الجاسر بقوله: “علامات الحقد تتضح على ملامحه بمجرد أن يرى النعمة عليك حتى لو كانت صغيرة، ويحسدك عليها ويتمنى أن تزول منك وتذهب إليه”.







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