ما حدث قد يُفقد الهلال الفرصة للفوز بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يعيش لاعبو نادي الهلال حالة سيئة للغاية في الفترة الحالية وذلك بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين الماضي.

وكان نادي الهلال خسر من فريق العين الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا ليتوقف رصيد الزعيم عند نقطتين في مجموعته الرابعة بالبطولة الآسيوية.

وأصبح نادي الهلال مُهدداً بفقدان لقب الدوري السعودي، وذلك في حال استمرت الحالة المعنوية السيئة للاعبي الزعيم وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي في الجولة ال25 من عمر المسابقة.

وسينافس الهلال فقط على لقب الدوري السعودي وهو اللقب الوحيد والذي يملك الحق في المنافسة عليه، وذلك بعد خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

كما ودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا وفقد الفرصة في المنافسة من جديد على البطولة بعد أن خسرها في العام الماضي لصالح فريق أوراوا الياباني.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

فاز الهلال في الجولة ال18 والمؤجلة في دوري المحترفين على حساب نادي القادسية بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الشلهوب.

يرغب نادي الهلال في أن يفوز على الأهلي حتى يصل رصيده إلى 55 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن الراقي.

تُوج الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز.







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