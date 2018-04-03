ما لا تعرفه عن ممر الشهرة في هوليوود.. وسبب رفض محمد علي كلاي وضع اسمه!

المواطن- عبدالرحمن دياب

تسعى المملكة لخوض مجال الترفيه والفن كصناعة وثقافة جديدة تنهض بالمملكة؛ وذلك لما يمثله الترفيه والفن من أساسيات عالمية تنهض باقتصاديات دول كبرى مثل أميركا، ولهذا السبب لم يُفَوِّت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة زيارته إلى أميركا ليحل ضيفًا على لوس أنجلوس ومدينة الفن الأشهر عالميًّا هوليوود.

لدى هوليوود العديد من الأماكن غير الموجودة في أي مكان في العالم، وذلك لما تمثله المدينة من قيمة فنية عالمية لا تتكرر، وضمن هذه الأماكن ممر الشهرة أو (Walk of Fame).

وممر الشهرة يُعنى بتكريم المشاهير من البشر وغير البشر بنجوم توضع في هذا الممر، ويوجد الآن أكثر من 2000 نجمة منذ بدايته عام 1959.

ويضم ممر الشهرة أو شارع هوليوود- كما يسميه البعض- أنواعًا للنجوم، منها للتميز التلفزيوني، وللتميز السينمائي، والتميز الموسيقي، والتميز الإذاعي.

أبرز مواقف ممر الشهرة:

وضمن أبرز المواقف المسجلة تاريخيًّا لممر الشهرة، رفض الملاكم العالمي محمد علي كلاي وضع نجمته على الأرض؛ حتى لا يطأ الناس على اسمه الذي يعد نفس اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحترامًا لرغبته تم وضعها على حائط مسرح كوداك.

وليس بالضرورة أن يكون صاحب النجمة شخصًا حقيقيًّا، فمثلًا ميكي ماوس، ودونالد داك (بطوط)، لهم نجمات باسمهم على ذلك الممر.

نشأة ممر الشهرة:

وتم تأسيس ممر الشهرة في هوليوود سنة 1958، في البداية كان لبعض المشاهير العديد من النجوم، لكن في يومنا هذا، أصبح لكل مشهور واحدة، وفي سنة 1978، قدمت مدينة لوس أنجلوس طلبًا جَعَل من ممر الشهرة معلمة تاريخية.

وفي الأصل، كان يحتوي ممر الشهرة على 2500 نجمة فارغة، امتلأت 1558 منها في الست شهور الأولى فقط، بعد ذلك قل ريثم وضع النجوم، حيث أصبحت توضع نجمتان فقط في كل شهر، وفي سنة 1994 كان ممر الشهرة قد امتلأ بأزيد من 2000 نجمة، في حين وصل عدد النجوم المليئة بشخصيات حقيقية وغير حقيقية 2400 نجمة بحلول عام 2009.

وكانت أول نجمة وضعت في ممر الشهرة تخص جوان وودوارد وذلك في 9 فبراير 1960، أما الشخص الوحيد الذي حصل على نجمة في الفئات الخمس كان جين أوتري.







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