مباراة يوفنتوس ضد الريال تمنح زيدان رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة مباراة يوفنتوس ضد الريال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا باقتدار، ليُحقق الملكي انتصارًا هامًّا يُقربه من نصف نهائي الشامبيونزليج.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد الريال التي أُقيمت في ملعب “أليانز ستاديوم” معقل الفريق الإيطالي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالملكي بثلاثية نظيفة، وسط حالة من التألق اللافت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين، فيما أحرز مارسيلو الهدف الثالث.

وشهدت مباراة يوفنتوس ضد الريال في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا تحقيق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لرقم مميز للغاية في مشواره التدريبي مع الملكي، الذي بدأ في عام 2016.

وتُعد مباراة يوفنتوس ضد الريال هي المواجهة رقم 100 التي يفوز بها الفريق الأول لكرة القدم بالملكي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في كافة المسابقات، سواء المحلية أو القارية أو العالمية.

وجاءت مباراة يوفنتوس ضد الريال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كنسخة مكررة لنهائي البطولة القارية العام الماضي، والتي نجح الفريق الأول لكرة القدم بالملكي في حسمها لصالحه ليحصد لقب الشامبيونزليج على حساب اليوفي.

ويأمل زيدان أن تكون مباراة يوفنتوس ضد الريال الفأل الحسن على الملكي، من أجل الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب للعام الثالث على التوالي.

وقاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفريق الأول لكرة القدم بالملكي في 137 مواجهة، وكان آخرها مباراة يوفنتوس ضد الريال في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه تولى تدريب المرينغي في شهر يناير عام 2016، خلفًا للمدرب رافائييل بينيتيز، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

واستطاع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي إلى منصات التتويج خلال العامين الماضيين، حيث فاز معه بـ8 ألقاب، وهي: دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين لكل بطولة، بجانب لقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.







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