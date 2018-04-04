متحدث التحالف: ميليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة كمخزن للأسلحة

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية تستخدم ميناء الحديدة كمخزن للأسلحة المهربة إليها من إيران.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي يعقد الآن في الرياض إن العدوان الحوثي على ناقلة النقط السعودية أمس عمل إرهابي، مرحبًا بالإدانة الأميركية له.

ولقت المالكي إلى أن قوات الجيش اليمني تتقدم في العديد من الجبهات بينها تعز والبيضاء وصعدة بدعم من قوات التحالف.

ولفت المالكي إلى بدء المرحلة الرابعة من مكافحة جائحة الكوليرا في اليمن مشيرًا الى إن المستفيدين من المساعدات الإنسانية تجاوز 2 مليون يمني.







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