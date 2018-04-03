مجموعة الأهلي الآسيوية.. الجزيرة يهزم الغرافة ويتأهل لثمن النهائي

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي الجزيرة الإماراتي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على مضيفه الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدفين، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

سجل اللاعب رومارينيو الهدف الأول لنادي الجزيرة في الدقيقة الـ14 بطريقة جميلة.

ونجح الغرافة في إدراك التعادل سريعًا عبر اللاعب أحمد علاء الدين في الدقيقة الـ28.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن الغرافة من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أمادو في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الجزيرة محاولاته الهجومية المكثفة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل.

تمكن المهاجم الإماراتي علي أحمد مبخوت من تسجيل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة الـ71 بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو.

ووسط اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل خطف اللاعب علي أحمد مبخوت الهدف الثالث للجزيرة والثاني له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد الجزيرة بعد الفوز 8 نقاط في المركز الثاني في مجموعته الآسيوية، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 5 نقاط في المركز الثالث.

بهذه النتيجة يتأهل الجزيرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا كثاني المجموعة الأولى.







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