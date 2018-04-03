محمد بن سلمان يقود سوق الطاقة.. روسيا تعلن عن كيان عالمي يضم كافة مصدري النفط

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه تم إنشاء منظمة مشتركة للتعاون بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، مؤكدًا أن ذلك قد يتم بمجرد انتهاء الاتفاق الحالي بشأن خفض إنتاج النفط نهاية العام الجاري.

وتأتي تلك التصريحات بعد أسبوع تقريبًا، من حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي لوكالة أنباء رويترز الدولية، والتي أكد خلالها أن السعودية وروسيا تعملان على إبرام اتفاقية تاريخية طويلة الأجل ربما تمتد من عشر إلى عشرين عامًا قد توسع نطاق السيطرة على إمدادات الخام العالمية من جانب المصدرين الرئيسيين.

ووفقًا لرويترز، فإن نوفاك أكد اليوم الثلاثاء أنه بحث مع نظيره السعودي خالد الفالح إمكانية التعاون طويل الأمد، مؤكدًا أن آلية التفاعل الحالية أثبتت فاعليتها بشكل واضح على مدار العام الماضي، والذي شهد عودة الانضباط مجددًا للأسواق.

وقال نوفاك للصحفيين: “نحن نفكر الآن في صيغة للتعاون يمكن أن تكون على المدى الطويل، والتي من شأنها أن تشمل إمكانية رصد السوق وتبادل المعلومات وإذا لزم الأمر تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة”.

وأضاف: “تقييد الإنتاج النفطي ليس حلاً سحريًا، هذا إجراء ضروري، فالتعاون الأوسع مع أوبك مبرر”، مشيرًا إلى أن انضمام روسيا إلى أوبك ليس على جدول أعمال المناقشات.

وشهدت العلاقات بين روسيا والمملكة تطورًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنفيذ الناجح للاتفاق النفطي العالمي في العام الماضي، خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو.

وبموجب اتفاق أبرمه أعضاء في أوبك بقيادة السعودية ومنتجين من خارج المنظمة، تعهدت موسكو بخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من 11.247 مليون برميل يوميًا اعتمادًا على معدلات إنتاجها في أكتوبر عام 2016.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :