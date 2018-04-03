مختبر بريطاني يفشل في إثبات علاقة روسيا بتسميم العميل سكريبال

المواطن - متابعة

فشل مختبر أبحاث بريطاني في تحديد منشأ غاز الأعصاب الذي تم به تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في لندن الشهر الماضي.

وأعلنت مدير مختبر بورتون داون أن خبراء المختبر فشلوا في التأكيد على أن الغاز المشل للأعصاب والذي استعمل في تسميم سيرغي سكريبال روسي المنشأ.

وتوترت العلاقات الروسية البريطانية بشكل كبير بعد اتهام لندن لموسكو بتسميم العميل السابق وابنته وهو الأمر الذي تنفيه موسكو باستمرار.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيًا روسيًا بعد أن أمهلتهم أسبوعًا وتضامن معها 24 دولة بينها الولايات المتحدة التي طردت 60 دبلوماسيًا روسيًا فيما ردت روسيا بالمثل على ما قامت به الولايات المتحدة.

وفي الرابع من مارس الماضي تكشفت خيوط القضية بعد أن تعرض جاسوس سابق تم محاكمته في روسيا وانتقل إلى لندن بعد انتهاء فترة السجن في السجون الروسية.

وبعد أيام من تفاقم الأزمة الدبلوماسية حاولت موسكو توجيه الدفة إلى الجانب الآخر واتهمت لندن بالتورط في محاولة قتل مواطن روسي.

وكان سكريبال جاسوسًا روسيًا في لندن إلا أنه تحول إلى عميل مزدوج وسرب معلومات مهمة إلى بريطانيا الأمر الذي أدى إلى القبض عليه في روسيا ومحاكمته.