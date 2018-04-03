مدرب الأهلي السابق يكشف تشكيل مصر الأمثل

المواطن - مروة نبيل‎

كشف مدرب النادي الأهلي المصري السابق، محمد يوسف، عن تشكيل منتخب مصر الأمثل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وأعرب مدرب الأهلي السابق عن تفاؤله بقدرة المنتخب المصري على التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم 2018، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، حسم اختياراته لقائمة الفراعنة بنسبة كبيرة.

وأضاف محمد يوسف خلال تصريحات صحفية: “كوبر حسم اختياراته لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018، ويتبقى فقط بعض الرتوش فيما يخص الجدل بشأن بعض اللاعبين، إلا أنه في النهاية القوام الأساسي كما هو”.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأمثل في أولى مباراته بكأس العالم 2018 أمام أوروغواي من وجهة نظر محمد يوسف كالتالي؛ في حراسة المرمى، عصام الحضري، وفي الدفاع، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط وسط منتخب مصر كل من، محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، ويقود هجوم الفراعنة في كأس العالم 2018 مروان محسن.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع روسيا، السعودية وأوروغواي، وتفتتح منافسات المونديال بمواجهة البلد المضيف مع الأخضر.







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